11:45 - Souchez : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel portrait faire de Souchez, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 190 logements pour 2 658 habitants, la densité de la ville est de 376 hab par km². Avec 123 entreprises, Souchez permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,93 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,36 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 37,37% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 364,71 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Souchez, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.