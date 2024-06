Résultat des européennes à Soues : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage RN à Soues ? La commune de Soues avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle il y a deux ans. La numéro 1 du Rassemblement national écrasait le match avec 24,83% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,63% contre 54,37%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 19,59% des votes sur place, contre 31,07% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (58,54%).

12:45 - Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans à Soues Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? 21,95% des votes s'étaient portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 16,14% et Yannick Jadot à 12,3%. Le mouvement nationaliste avait cumulé ainsi 257 électeurs de Soues.

11:45 - Les données démographiques de Soues révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Soues comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 3 023 habitants répartis dans 1 501 logements, cette ville présente une densité de 781 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 136 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 837 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,26 % des résidents sont des enfants, et 34,03 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 35,32% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,9%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2080,51 euros/mois. À Soues, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Soues : facteurs et implications Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. À travers tout le pays, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Soues, 68,09% des électeurs avaient participé. L'étude des résultats des élections précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 55,27% des votants de Soues (Hautes-Pyrénées), à comparer avec un taux de participation de 45,45% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Soues : les européennes débutent À Soues, le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,94% au premier tour et seulement 48,97% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Soues ? Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 278 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,09% avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,29% au second tour, soit 1 715 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.