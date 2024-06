Résultat des européennes à Sourdun : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Sourdun ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Sourdun semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Résultat favorable au RN à Sourdun ? Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. La commune de Sourdun avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la patronne du Rassemblement national prenait la tête avec 34,21% au premier tour. Au second tour, face à Macron, elle conservait son avantage avec 60,06%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 29,55% des voix sur place, contre 30,00% pour le binôme Les Républicains. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 50,48%, contre 49,52% pour le binôme Les Républicains.

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble de nouveau pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. 36,97% des votes s'étaient portés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant François-Xavier Bellamy à 15,35% et Nathalie Loiseau à 14,55%. Le mouvement nationaliste avait rassemblé ainsi 183 habitants de Sourdun passés par les isoloirs.

11:45 - Démographie et politique à Sourdun, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Sourdun comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 700 logements pour 1 517 habitants, la densité de la ville est de 63 habitants/km². L'existence de 87 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 19,42 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 22,98 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 22,43% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 43,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 258,16 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Sourdun, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Elections européennes précédentes à Sourdun : retour sur la participation électorale Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Sourdun, 71,5% des électeurs avaient participé. L'étude des dernières consultations démocratiques permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Au moment des précédentes élections européennes, 55,85% des personnes habilitées à participer à une élection à Sourdun avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 43,88% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Election à Sourdun : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des facteurs décisifs de ces européennes sera immanquablement le taux d'abstention à Sourdun. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,81% au premier tour et seulement 45,11% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,39% dans la localité. Le taux de participation était de 78,64% au premier tour, c'est-à-dire 777 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.