En direct

19:26 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Souvigny pour ces élections européennes 2024 ? Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 6,27% à Souvigny, contre 17,36% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Souvigny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 37,1% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quelle performance pour le RN à Souvigny lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Les sondages d'opinion dessinent un Jordan Bardella à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Théoriquement, cette dynamique doit le porter à 34% à Souvigny, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les votants de Souvigny plutôt pour Le Pen il y a deux ans L'élection à la présidence de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe de file du parti frontiste finissait à 27,91% au premier tour contre 21,8% pour Emmanuel Macron et 17,11% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 51,53%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 17,34% des votes sur place, contre 37,10% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (59,20%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Souvigny Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Souvigny, avec 24,93%, soit 191 voix. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 17,36% et François-Xavier Bellamy à 11,1%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Souvigny Dans les rues de Souvigny, les élections sont en cours. Avec ses 1 726 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 106 entreprises, Souvigny se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (69,77 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 36,02% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 741,71 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, Souvigny incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Souvigny ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections précédentes. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 58,92% au niveau de Souvigny. La participation était de 50,14% en 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Sur le plan national, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Souvigny, 64,19% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Souvigny ? Le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur déterminant des européennes à Souvigny. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 55,72% au premier tour. Au deuxième tour, 52,18% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 79,65% au sein de la localité. Le taux de participation était de 77,5% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 054 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.