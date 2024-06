Résultat des européennes à Stutzheim-Offenheim : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Que vont décider les votants de Stutzheim-Offenheim ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si en France, les sondeurs calculent une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 27% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la dernière présidentielle à Stutzheim-Offenheim Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Stutzheim-Offenheim avec 20,76% contre 40,04% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,98% contre 67,02%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 15,06% au premier tour, contre 33,61% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de voix, avec 73,49% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Stutzheim-Offenheim, Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était loin de son score national aux élections européennes dans la commune. Le jeune loup achevait l'élection troisième, avec 17,57%, derrière Nathalie Loiseau avec 28,92% et Yannick Jadot avec 18,51%.

11:45 - Stutzheim-Offenheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À Stutzheim-Offenheim, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec une densité de population de 194 habitants par km² et un taux de chômage de 6,05%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres, représentant 31,74%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (4,63%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,55%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,5%), témoigne d'une population instruite à Stutzheim-Offenheim, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Stutzheim-Offenheim Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 774 inscrits sur les listes électorales de Stutzheim-Offenheim s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 58,11%). La participation était de 54,93% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Stutzheim-Offenheim, 66,28% des électeurs avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Stutzheim-Offenheim ? Le niveau d'abstention constituera immanquablement un facteur essentiel des élections européennes à Stutzheim-Offenheim. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,66% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 78,93% au premier tour, soit 1 109 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,49% au premier tour. Au deuxième tour, 48,3% des électeurs se sont déplacés. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale seraient en mesure de ramener les citoyens de Stutzheim-Offenheim (67370) dans les bureaux de vote.