19:30 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Sumène ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Sumène, le binôme Nupes avait en effet obtenu 37,83% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 7,52% à Sumène, contre 18,87% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Sumène Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très observé. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sumène semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Sumène avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,42%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 29,93% des voix. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 43,6% contre 56,4%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,09% au premier tour, contre 37,83% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Sumène, avec 22,43% des votes exprimés devant celle de Nathalie Loiseau avec 18,87% suivie par Yannick Jadot avec 16,49%.

11:45 - Sumène : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Sumène, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 291 habitants répartis dans 1 273 logements, ce village présente une densité de 42 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 152 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 061 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (48,08 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,51% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 28,17% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 778,05 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. En conclusion, Sumène incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Sumène : retour sur l'abstention aux dernières européennes Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Sumène, 59,97% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des dernières élections européennes, 40,24% des électeurs de Sumène (Gard) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 45,83% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Sumène L'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Sumène. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 397 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 76,39% avaient participé à l'élection. La participation était de 80,39% au premier tour, ce qui représentait 1 123 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 57,19% au premier tour. Au deuxième tour, 57,41% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Sumène pour les européennes ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?