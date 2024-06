En direct

19:22 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Tallard ? Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Le candidat de gauche avait obtenu 3,87% à Tallard, contre 16,84% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Tallard, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,85% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,82% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,74% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 1,56% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Tallard, entre les 16,84% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,4% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,73% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Tallard ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national aux élections européennes 2024 sera très observé. On remarque que Tallard fait partie des quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 35,15% lors du vote européen et Marine Le Pen 33% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Le RN en tête à Tallard lors de la dernière présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Tallard. Ce dernier était arrivé en tête dans la commune avec 34,26% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LFI-PS-PC-EELV (Tallard ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même récolté un meilleur pourcentage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait accumulé 33% au premier tour et 54,85% au deuxième dans la ville.

12:45 - 35,15% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Tallard Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble également logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 309 votants de Tallard avaient choisi le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait convaincu 35,15% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 16,84% et Yannick Jadot à 13,77%.

11:45 - Tallard : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence les habitants de Tallard exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec 45,81% de population active et une densité de population de 143 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 8,83% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2012,34 euros/mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 852 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,77%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,21%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Tallard mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,87% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Tallard : analyse du niveau d'abstention aux élections européennes Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 45,1% des inscrits sur les listes électorales de Tallard avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 54,09% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Election à Tallard : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Tallard. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,76% au premier tour et seulement 54,95% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 21,2% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,91% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour.