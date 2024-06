En direct

19:08 - À Tarascon, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait obtenu 3,2% à Tarascon, contre 13,7% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa percée lors des dernières élections législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Tarascon, le binôme Nupes avait en effet glané 20,01% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,41% pour Yannick Jadot, 1,85% pour Fabien Roussel et 1,05% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Tarascon ? Le nombre de votes en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections localement, comme dans le reste de la France. À Tarascon, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 42,11% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,52% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Tarascon ? Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes semble un indicateur clé au moment du rendez-vous politique du jour. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un très bon résultat pour le RN à Tarascon. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la ville avec 30,25% au 1er round et surtout 62,88% au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,52% au 1er tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,86% et Emmanuel Macron troisième avec 15,91%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 59,25%, devant Emmanuel Macron à 40,75%.

12:45 - 42,11% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Tarascon Revenir cinq ans en arrière semble encore indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1792 habitants de Tarascon passés par les isoloirs avaient choisi la liste du RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, glanait ainsi 42,11% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 13,7% et Yannick Jadot à 8,91%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Tarascon Les facteurs démographiques et socio-économiques de Tarascon montrent des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des européennes. Avec 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 20,1%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2012,61 euros/mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 15,47% et d'une population immigrée de 19,68% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Tarascon mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,57% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Etude de la participation aux dernières européennes à Tarascon Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux élections européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent généralement les électeurs de cette agglomération ? En 2019, pendant les européennes, parmi les 4 452 inscrits sur les listes électorales à Tarascon, 53,07% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 58,65% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Tarascon pour les élections européennes À Tarascon, le taux de participation sera incontestablement l'un des critères clés de ce scrutin européen. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Tarascon . Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 73,46% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 72,87% au deuxième tour, soit 6 390 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,99% au premier tour. Au deuxième tour, 44,45% des citoyens se sont déplacés.