Résultat des européennes à Tarascon-sur-Ariège : l'élection 2024 en direct

En direct

15:29 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Tarascon-sur-Ariège, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, glanant 25,84% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 14,45% et Raphaël Glucksmann à 13,5%. Ce sont alors 245 habitants qui avaient été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Tarascon-sur-Ariège : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Tarascon-sur-Ariège, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 034 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 267 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 13,91 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 14,11 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 364 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1937,92 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,41%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Finalement, à Tarascon-sur-Ariège, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Perspectives de la participation aux européennes à Tarascon-sur-Ariège Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%, mieux qu'en 2014. Au fil des dernières années, les 3 066 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 1 005 inscrits sur les listes électorales à Tarascon-sur-Ariège, 52,95% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 42,87% lors des européennes de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Tarascon-sur-Ariège À Tarascon-sur-Ariège, le niveau d'abstention sera un critère essentiel de ces européennes. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,34% au premier tour. Au deuxième tour, 54,52% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Tarascon-sur-Ariège ? Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 956 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 25,2% étaient restés chez eux, contre une abstention de 21,37% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.