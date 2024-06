La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,53% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier avait atteint 3,75% à Tende, contre 15,42% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Tende ?

Le nombre d'électeurs séduits par la liste Bardella sera une des clés pour ces élections 2024 localement. À Tende, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,02% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 29,45% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…