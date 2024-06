En direct

19:15 - À Terres-de-Caux, que vont choisir les supporters de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 6,83% à Terres-de-Caux, contre 18,7% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Terres-de-Caux, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,43% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - À Terres-de-Caux, une liste Bardella favorite ? Le score de Jordan Bardella sera la clé du scrutin localement pour ces européennes. Les intentions de vote prévoient une liste Bardella à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des européennes 2019. Logiquement, cette tendance doit l'amener à 41% à Terres-de-Caux, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a en fait pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les dernières tendances à Terres-de-Caux Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un bon score pour le Rassemblement national à Terres-de-Caux. Le parti frontiste avait fini en tête dans la cité avec 31,72% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LREM sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,2% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,4%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 52,17%, devant Emmanuel Macron à 47,83%.

12:45 - 31,08% pour Jordan Bardella en 2019 à Terres-de-Caux Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 31,08% des voix s'étaient tournées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 18,7% et Yannick Jadot à 7,87%. Le mouvement nationaliste avait dominé le scrutin avec pas moins de 482 électeurs de Terres-de-Caux.

11:45 - Les défis socio-économiques de Terres-de-Caux et leurs implications électorales Quel portrait faire de Terres-de-Caux, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 4 208 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 201 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 296 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,96 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 28,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,78%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 800 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Ainsi, à Terres-de-Caux, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières européennes à Terres-de-Caux Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Au niveau national, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Terres-de-Caux, 65,38% des votants avaient voté. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 1 677 personnes en âge de voter à Terres-de-Caux, 57,85% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 44,84% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Terres-de-Caux : la participation au cœur des préoccupations Le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs importants des européennes à Terres-de-Caux. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,5% des électeurs de la localité. L'abstention était de 19,22% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?