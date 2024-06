En direct

19:34 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? L'autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nupes. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 20,78% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,45% à Teting-sur-Nied, contre 18,04% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Teting-sur-Nied ? À Teting-sur-Nied, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,96% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 30,9% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Teting-sur-Nied plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un joli démarrage pour le RN à Teting-sur-Nied. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la commune avec 34,55% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Teting-sur-Nied n'ayant qu'une circonscription). Il a même fait plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 30,9% au premier tour et 53,26% au deuxième dans la cité.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Teting-sur-Nied en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Teting-sur-Nied, à 32,96%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 18,04% et Yannick Jadot à 8,91%.

11:45 - Élections à Teting-sur-Nied : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Teting-sur-Nied révèlent des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,48%. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,98%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 392 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,65% et d'une population étrangère de 4,43% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Teting-sur-Nied mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,44% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Teting-sur-Nied : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Au fil des dernières années, les 1 294 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, au moment des élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 44,05% des électeurs de Teting-sur-Nied (Moselle). La participation était de 39,96% en 2014. Y aura-t-il une augmentation de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Sur le plan national, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Teting-sur-Nied, 80,6% des électeurs avaient voté.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Teting-sur-Nied L'un des critères clés de ces élections européennes 2024 sera le taux d'abstention à Teting-sur-Nied. L'inflation serait de nature à impacter la participation à Teting-sur-Nied. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 033 personnes en âge de voter au sein de la commune, 73,96% étaient allées voter, contre une participation de 74,18% au second tour, soit 767 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 37,87% au premier tour et seulement 38,26% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Teting-sur-Nied ?