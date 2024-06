Résultat des européennes à Thénezay : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un très gros score pour le RN à Thénezay. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la localité avec 30,47% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (Thénezay n'ayant qu'une circonscription). Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 31,54% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 31,54% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,86%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 50% devant Marine Le Pen (50%).

11:45 - Thénezay : démographie et socio-économie impactent les européennes

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Thénezay mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 30,97% de plus de 60 ans. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (34,3%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 480 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,56%) et le nombre de résidences HLM (7,18% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Thénezay mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,21% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.