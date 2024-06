Résultat des européennes à Thiaucourt-Regniéville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Thiaucourt-Regniéville ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Le candidat de gauche avait obtenu 4,13% à Thiaucourt-Regniéville, contre 13,02% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La Nupes était absente lors des législatives 2022 à Thiaucourt-Regniéville. C'est un candidat Rassemblement National qui s'y imposait au premier tour, avec 35,38% des votes. La gauche retournait la situation au second tour, avec un candidat Divers gauche victorieux.

17:08 - Que vont trancher les habitants de Thiaucourt-Regniéville ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Thiaucourt-Regniéville. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour prédire plus de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les dernières tendances à Thiaucourt-Regniéville Le résultat de l'élection la plus récente semble un précédent instructif au moment de l'élection du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Thiaucourt-Regniéville. Ce dernier avait terminé en tête dans la ville avec 35,38% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Divers gauche (Thiaucourt-Regniéville ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,01% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,94%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 62,26%, devant Emmanuel Macron à 37,74%.

12:45 - En 2019, un scrutin plein d'enseignements Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Thiaucourt-Regniéville, à 38,73%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 13,02% et François-Xavier Bellamy à 9,52%.

11:45 - Thiaucourt-Regniéville : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Thiaucourt-Regniéville comme partout en France. Avec ses 1 117 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 63 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,64 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 17,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 677,45 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. En conclusion, à Thiaucourt-Regniéville, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Thiaucourt-Regniéville Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Pendant les européennes de 2019, 50,88% des électeurs de Thiaucourt-Regniéville (Meurthe-et-Moselle) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 56,63% il y a dix ans. L'abstention des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Thiaucourt-Regniéville L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indiscutablement la participation à Thiaucourt-Regniéville. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 40,72% au premier tour et seulement 37,32% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,17% des votants de la commune. La participation était de 75,22% au deuxième tour, soit 513 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.