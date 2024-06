Résultat des européennes à Thil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Thil, qui va faire main basse le vote Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Lors du premier tour des élections des députés à Thil, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,9% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 6,41% à Thil, contre 19,44% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Thil : les 19,44% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,31% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,53% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Thil Enseignement clé pour ce dimanche : Thil compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,35% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,9% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Thil ? Marine Le Pen a surperformé à Thil pendant l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 24,9% des suffrages dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,55% contre 51,45%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 26,18% des votes sur place, contre 30,90% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 58,18%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Thil, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 27,35% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,44% et Yannick Jadot à 13,68%. C'étaient alors 128 habitants qui l'avaient désignée dans la localité.

11:45 - Thil aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Thil, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 8,21% d'agriculteurs pour 1 132 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 61 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (84,01 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,36% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 36,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 154,11 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Thil, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Thil : analyse du pourcentage de participation aux européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%. L'observation des résultats des précédentes élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 43,98% des personnes habilitées à voter à Thil avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 58,89% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Thil : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Thil ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 76,26% dans la commune, contre une participation de 80,42% au premier tour, ce qui représentait 735 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,75% au premier tour. Au deuxième tour, 45,37% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Thil ? La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des familles serait susceptible de faire augmenter le taux de participation à Thil.