Résultat des européennes à Thoiry : l'élection 2024 en direct

La liste RN devrait s'afficher à 30% à Thoiry si la tendance prévue par les sondeurs à l'échelle nationale se répercute localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? La projection est assez risquée, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,09% contre 33,95% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 34,07% contre 65,93%. Le RN ratait aussi la première marche à Thoiry par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,37% au premier tour, contre 25,76% pour le binôme LREM. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

11:45 - Thoiry : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Thoiry, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 6,82% et une densité de population de 200 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (13,66%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 602 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (24,1%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,12%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (46,17%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Thoiry, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.