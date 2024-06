Résultat des européennes à Thorigny-sur-Oreuse : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le Rassemblement national en chiffres à Thorigny-sur-Oreuse avant les européennes À Thorigny-sur-Oreuse, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 44,07% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,76% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage Rassemblement à Thorigny-sur-Oreuse ? Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national à Thorigny-sur-Oreuse. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 39,42% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 62,10% au 2e, lui assurant d'être tout en haut à l'échelon local sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même enregistré un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée précédente. Elle avait accumulé 37,76% au 1er tour et 63,65% au deuxième dans la ville.

12:45 - À Thorigny-sur-Oreuse, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes à l'époque. Le mouvement enregistrait 44,07% des votes, soit 275 voix, contre Nathalie Loiseau à 14,9% et Yannick Jadot à 8,33%.

11:45 - Analyse socio-économique de Thorigny-sur-Oreuse : perspectives électorales Dans la commune de Thorigny-sur-Oreuse, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 30 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,28%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (65,44%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 556 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,18%) et le nombre de résidences HLM (0,15% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Thorigny-sur-Oreuse mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,16% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Thorigny-sur-Oreuse : la mobilisation des électeurs aux européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Sur le plan national, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Thorigny-sur-Oreuse, 59,58% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 649 personnes en âge de voter à Thorigny-sur-Oreuse, 41,95% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 50,09% il y a dix ans.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Thorigny-sur-Oreuse À Thorigny-sur-Oreuse, l'un des facteurs déterminants des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 76,88% des personnes en âge de voter dans la localité s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 75,38% au deuxième tour, soit 854 personnes. En proportion, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,07% au premier tour et seulement 47,84% au deuxième tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?