En direct

19:10 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Tonneins ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Tonneins, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,77% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 7,49% à Tonneins, contre 17,48% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella convoités à Tonneins Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Tonneins semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Confirmation à venir ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Tonneins Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un joli score pour le Rassemblement national à Tonneins. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 30,44% au 1er tour et surtout 38,17% au deuxième. Le RN avait dépassé les prétendants étiquetés Nupes avec 27,77% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 24,36% au premier tour et encore Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 34,21% au second sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même obtenu un résultat plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 29,04% au 1er tour et 51,46% au second dans la cité.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Tonneins Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste glanait 33,24% des voix, soit 968 voix, devant Nathalie Loiseau à 17,48% et Yannick Jadot à 8,48%.

11:45 - Tonneins : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la ville de Tonneins, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 16,82% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 12,36% ont 75 ans et plus. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1902,46 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,81% et d'une population immigrée de 16,39% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Tonneins mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,14% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Tonneins L'observation des consultations démocratiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Pendant les dernières européennes, 3 118 électeurs de Tonneins avaient pris part au scrutin (soit 50,04%). Le taux de participation était de 43,88% pour le scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Tonneins, 69,05% des votants avaient voté.

09:30 - Election à Tonneins : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des facteurs essentiels de ces européennes 2024 sera le niveau de participation à Tonneins. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 70,05% au sein de l'agglomération, à comparer avec une participation de 71,47% au premier tour, ce qui représentait 4 521 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,85% au premier tour. Au deuxième tour, 48,77% des votants se sont déplacés. Le conflit militaire ukrainien pourrait en effet avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Tonneins.