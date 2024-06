En direct

19:14 - À Tonnerre, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, s'était arrogée 17,11% à Tonnerre, contre 4,56% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Tonnerre, le binôme Nupes avait en effet accumulé 25,45% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Bardella augurent un score élevé à Tonnerre A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes sera très instructif. On remarque que Tonnerre fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,15% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,56% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Tonnerre ? Marine Le Pen s'était illustrée à Tonnerre pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 28,56% des électeurs dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,14% contre 52,86%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 27,66% des voix sur place, contre 30,05% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 57,14%.

12:45 - À Tonnerre, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Tonnerre, à 30,15%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 17,11% et Manon Aubry à 11,17%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Tonnerre Quel portrait faire de Tonnerre, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 4 301 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 317 entreprises, Tonnerre offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (50,11 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 353 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 10,84%, Tonnerre se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1890,2 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 22,99%, synonyme d'une situation économique mitigée. Tonnerre incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Tonnerre : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? A l'occasion des dernières européennes, sur les 1 281 inscrits sur les listes électorales à Tonnerre, 51,91% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 62,82% lors des européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Tonnerre, 67,32% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Tonnerre : que retenir des précédentes élections ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Tonnerre, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,71% au premier tour et seulement 59,71% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Tonnerre pour les élections européennes ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 33,11% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 31,63% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.