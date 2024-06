En direct

19:31 - Quel score pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 18,59% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 3,99% à Torcé, contre 24,17% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 24,17% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 39,21% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 33,97% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la droite à Torcé ? Le nombre de bulletins de la liste de Jordan Bardella sera un enjeu à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion prédisent une évolution du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Torcé ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,96% contre 39,21% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 34,39% contre 65,61%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,87% au premier tour, contre 33,97% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de suffrages, avec 56,98% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes à Torcé Regarder en arrière peut aussi sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à Torcé lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 24,17%. La liste avait repoussé le RN de Jordan Bardella aux seconds rôles avec 22,17% des suffrages.

11:45 - Torcé aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Torcé déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,94%. Le taux de familles possédant au moins une voiture (96,54%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 482 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,11%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,2%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Torcé mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,49% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Torcé ? Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Au cours des derniers scrutins européens, les 1 270 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des européennes 2019, 490 électeurs de Torcé s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 56,71%), à comparer avec un taux de participation de 42,75% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Torcé À Torcé, le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 920 personnes en âge de voter dans la commune, 15,98% étaient restées chez elles. L'abstention était de 15,2% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs de Torcé (35370).