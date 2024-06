Résultat des européennes à Tôtes : l'élection 2024 en direct

Le verdict du plus récent scrutin semble un enseignement clé au moment du rendez-vous électoral du jour. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un excellent résultat pour le RN à Tôtes. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 33,01% au premier round. Il gagnait ensuite avec 51,41% au deuxième, lui garantissant d'être tout en haut à l'échelle municipale sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,14% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,95% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,36%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,86%, devant Emmanuel Macron à 46,14%.

11:45 - Tôtes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Tôtes révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 40% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,31%. En outre, le taux de ménages propriétaires (46,68%) met en exergue l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,1%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 528 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,59%) et le nombre de résidences HLM (30,06% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Le taux d'étudiants, évalué à 7,72% à Tôtes, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.