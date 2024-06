Résultat des européennes à Toucy : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les enjeux locaux de Toucy : tour d'horizon démographique

La démographie et le contexte socio-économique de Toucy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,72% pourrait agir sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec 39,53% de population active et une densité de population de 78 hab par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 702 euros/an peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (22,77%) révèle des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,88%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Toucy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,41% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.