Résultat des européennes à Touquin : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin semble logique au moment des européennes. Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un puissant score pour le RN à Touquin. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la commune avec 28,61% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,01% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,43% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,21%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,18%, devant Emmanuel Macron à 44,82%.

11:45 - Touquin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

À Touquin, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,28%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (87,18%) met en avant l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,65%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 426 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,43%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,47%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Touquin mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,83% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.