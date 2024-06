En direct

19:21 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes à Tréguier ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Tréguier, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,18% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 6,34% à Tréguier, contre 22,86% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 22,86% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,37% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,62% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Sur qui vont se diriger les voix de droite à Tréguier ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Tréguier semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Tréguier ? La ville de Tréguier avait voté pour Marine Le Pen à 17,63% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la fille de Jean-Marie Le Pen avec 30,37% et 24,35% des bulletins exprimés. Le second tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 66,26% contre 33,74% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,11%, alors que les candidats LREM obtiendront 30,62% des voix. Tréguier se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 51,25%.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à Tréguier Regarder en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne terminait que deuxième aux élections européennes à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première marche avec 22,86%, contre 19,88% pour le RN.

11:45 - Tréguier : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Les données démographiques et socio-économiques de Tréguier révèlent des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 1625 hab par km² et un taux de chômage de 19,08%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 1785,47 €/mois peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (20,37%) et le nombre de résidences HLM (15,9% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Tréguier mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 33,77% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Tréguier Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des élections antérieures. En 2019, durant les européennes, parmi les 844 personnes en âge de voter à Tréguier, 55,45% avaient pris part au vote. La participation était de 51,75% il y a 10 ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Tréguier : la participation en question L'un des facteurs clés des européennes sera incontestablement le taux de participation à Tréguier. Les jeunes générations expriment la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 562 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 75,42% avaient participé à l'élection. La participation était de 75,97% au second tour, c'est-à-dire 1 189 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.