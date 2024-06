Résultat des européennes à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quel résultat aux européennes de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe pour le Rassemblement national ? À Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,2% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,35% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe La cité de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022. La cheffe de file du RN prenait les devants avec 27,35% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 50% contre 50%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 22,7% des suffrages sur place, contre 27,01% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (51,52%).

12:45 - À Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, Jordan Bardella en tête il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN emmenée par Bardella qui avait fini première des élections européennes il y a cinq ans à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, avec 33,2% des votes, soit 164 voix, devant celle de Nathalie Loiseau avec 17% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 13,97%.

11:45 - Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 8,57% d'agriculteurs pour 1 042 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 79 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 663 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (48,79 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 40,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 65,89% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 33,74 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Ainsi, à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des élections précédentes. En 2019, pendant les élections européennes, le taux de participation représentait 59,82% au niveau de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (Yonne). La participation était de 47,89% pour les élections européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 59,67% des électeurs avaient participé.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe ? Les populations des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Au second tour de la dernière présidentielle, 20,55% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,09% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.