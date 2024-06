Le score en faveur de Jordan Bardella sera un enjeu localement pour cette élection européenne 2024. Si en France, les sondages chiffrent une évolution du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à près de 50% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Troisfontaines

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Troisfontaines contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,57%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (79,73%) souligne l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (21,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 414 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,85%) et le nombre de résidences HLM (0,17% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Troisfontaines mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,65% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.