Résultat des européennes à Usson-du-Poitou : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - À Usson-du-Poitou, une liste RN favorite ? Si en France, les sondages prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 38% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant les élections européennes Usson-du-Poitou avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 29,73%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 30,93% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,87% contre 54,13%. Le RN ratait aussi la première marche à Usson-du-Poitou par la suite, lors des législatives, avec 18,69% au premier tour, contre 20,12% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Usson-du-Poitou, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? A l'époque, à Usson-du-Poitou, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait pris la première place, avec 28,9% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 21,41% et François-Xavier Bellamy à 12,06%.

11:45 - Élections à Usson-du-Poitou : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune d'Usson-du-Poitou, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 22% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,71%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 8,66%, souligne que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre de familles monoparentales (10,54%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,38%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Usson-du-Poitou mettent en avant une diversité de qualifications, avec 42,37% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Usson-du-Poitou Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 520 personnes en âge de voter à Usson-du-Poitou, 47,1% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 54,83% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Usson-du-Poitou Le taux d'abstention sera indéniablement un critère déterminant de ces européennes 2024 à Usson-du-Poitou. Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,75% dans la commune, contre un taux d'abstention de 27,28% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,48% au premier tour. Au deuxième tour, 48,61% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.