En direct

19:12 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Vaison-la-Romaine ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,27% des suffrages dans la localité. Une percée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 5,94% à Vaison-la-Romaine, contre 23,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Vaison-la-Romaine ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera un enseignement majeur localement pour cette élection des députés européens 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Vaison-la-Romaine semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la dernière présidentielle à Vaison-la-Romaine C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Vaison-la-Romaine lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,95%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,62%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 43,1% contre 56,9%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 25,73% au premier tour, contre 31,65% pour le binôme LREM. Sur la commune de Vaison-la-Romaine, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie lors du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? 25,03% des suffrages s'étaient dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 23,61% et Yannick Jadot à 13,03%. Le RN s'était imposé avec 636 électeurs de Vaison-la-Romaine.

11:45 - Les enjeux locaux de Vaison-la-Romaine : tour d'horizon démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Vaison-la-Romaine apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 5 929 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 906 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 649 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une voiture (61,08 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 489 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 11,27%, Vaison-la-Romaine se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 925 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,22%, annonçant une situation économique fragile. En résumé, à Vaison-la-Romaine, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - À Vaison-la-Romaine, quelle participation aux élections européennes ? L'observation des dernières consultations politiques permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Au moment des dernières européennes, le taux d'abstention représentait 45,85% des inscrits sur les listes électorales de Vaison-la-Romaine (Vaucluse), à comparer avec un taux d'abstention de 50,46% lors des élections européennes de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - L'abstention aux européennes à Vaison-la-Romaine À Vaison-la-Romaine, l'un des critères importants des européennes sera à n'en pas douter le taux de participation. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,29% au niveau de l'agglomération. L'abstention était de 26,18% au deuxième tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,77% au premier tour. Au second tour, 51,99% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Vaison-la-Romaine pour les européennes ? Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?