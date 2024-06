Résultat des européennes à Val-d'Isère : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Que vont décider les électeurs de Val-d'Isère ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national à ces européennes 2024 sera très commenté. Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion calculent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à environ 20% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le parti n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Hayer à Val-d'Isère ? Val-d'Isère avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 14,05%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 35,46% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,87% contre 67,13%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 10,6% au premier tour, contre 37,56% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Val-d'Isère, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau au terme des dernières européennes à Val-d'Isère Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas parmi les deux premiers aux élections européennes dans la commune. Le candidat se classait loin derrière, avec 13,33%, derrière Nathalie Loiseau avec 31,54% et Yannick Jadot avec 17,44%.

11:45 - Les enjeux locaux de Val-d'Isère : tour d'horizon démographique Les données démographiques et socio-économiques de Val-d'Isère mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections européennes. Avec 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 1,52%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (89,53%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 439 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,48%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (44,23%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 88,11%, comme à Val-d'Isère, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - À Val-d'Isère, quelle abstention aux précédentes européennes ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Lors des précédentes élections européennes, sur les 414 inscrits sur les listes électorales à Val-d'Isère, 69,31% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 73,51% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes débutent à Val-d'Isère : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Val-d'Isère ? Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 32,52% au premier tour et seulement 34,57% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Val-d'Isère ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 361 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 76,27% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 74,93% au deuxième tour, soit 1 022 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.