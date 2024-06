Résultat des européennes à Val d'Issoire : l'élection 2024 en direct

Le score obtenu par le RN sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections européennes. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà solide à Val d'Issoire entre Jordan Bardella en 2019 (25,61%) et Marine Le Pen en 2022 (29,22% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 35% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

11:45 - Dynamique électorale à Val d'Issoire : une analyse socio-démographique

Dans les rues de Val d'Issoire, le scrutin est en cours. Avec ses 12,66% d'agriculteurs pour 1 000 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 78 entreprises démontrent une économie prospère. Dans le village, 9,87 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 45,31 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,94% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 27,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1085,53 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Pour finir, à Val d'Issoire, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.