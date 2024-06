Résultat des européennes à Val-d'Oire-et-Gartempe : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - La liste Bardella favorite à Val-d'Oire-et-Gartempe pour les européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. Les intentions de vote dessinent une liste RN à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat de 2019. Théoriquement, cette tendance devrait le pousser à 40% à Val-d'Oire-et-Gartempe, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour les européennes Analyser le scrutin le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un très gros score pour le RN à Val-d'Oire-et-Gartempe. Ce dernier avait fini en tête dans la cité avec 27,99% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket La République en Marche sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,15% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,48%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 50,35%, devant Emmanuel Macron à 49,65%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes aux résultats très nets Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait dominé les élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait glané 30,48% des voix, contre Nathalie Loiseau à 16,97% et François-Xavier Bellamy à 8,07%.

11:45 - Les enjeux locaux de Val-d'Oire-et-Gartempe : tour d'horizon démographique Les données démographiques et socio-économiques de Val-d'Oire-et-Gartempe mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 20 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,68%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Avec ses 20,23% d'agriculteurs pour 1 691 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 19,89% et d'une population immigrée de 20,91% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 31,22%, comme à Val-d'Oire-et-Gartempe, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Européennes passées à Val-d'Oire-et-Gartempe : retour sur la participation électorale Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des dernières élections. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 687 inscrits sur les listes électorales à Val-d'Oire-et-Gartempe, 51,69% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 49,79% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, la participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Val-d'Oire-et-Gartempe L'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Val-d'Oire-et-Gartempe. L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle seraient par exemple susceptibles de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Val-d'Oire-et-Gartempe. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 144 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 71,58% étaient allés voter. Le taux de participation était de 71,85% au premier tour, c'est-à-dire 822 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 49,48% au premier tour et seulement 50,09% au second tour.