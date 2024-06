En direct

19:28 - À Val-de-Bonnieure, que vont trancher les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,12% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 4,68% à Val-de-Bonnieure, contre 15,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry (6,6% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,26% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,49% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Val-de-Bonnieure, un favori aux européennes ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection 2024 à l'échelle locale. Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Val-de-Bonnieure. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prédire 38% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable au RN à Val-de-Bonnieure ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un beau score pour le RN à Val-de-Bonnieure. Ce dernier s'était hissé en tête dans la localité avec 27,06% au 1er tour avant un formidable 51,55% au second (Val-de-Bonnieure ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,71% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,19% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,88%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,71%, devant Emmanuel Macron à 48,29%.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes à Val-de-Bonnieure Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des européennes à l'époque. Ladite liste avait séduit 28,94% des votes, soit 136 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 15,53% et Yannick Jadot à 14,26%.

11:45 - Démographie et politique à Val-de-Bonnieure, un lien étroit Quel portrait faire de Val-de-Bonnieure, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 728 logements pour 1 329 habitants, la densité de la commune est de 70 habitants/km². Ses 88 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (27,06 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 40,13% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 37,6% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 300,92 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour conclure, Val-de-Bonnieure incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Val-de-Bonnieure : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Val-de-Bonnieure, 66,81% des votants ne s'étaient pas déplacés. Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 46,01% dans la commune de Val-de-Bonnieure. L'abstention était de 53,29% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Val-de-Bonnieure Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Val-de-Bonnieure ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 908 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 75,22% avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,54% au premier tour, c'est-à-dire 695 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact en matière énergétique et économique sont notamment en mesure d'inciter les citoyens de Val-de-Bonnieure à ne pas rester chez eux.