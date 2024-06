Résultat des européennes à Val de Chaise : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Val de Chaise Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un point d'observation clé localement pour ces élections 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Val de Chaise fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,26% lors du vote européen et Marine Le Pen 26,98% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Val de Chaise ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,98% contre 29,16% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,97% contre 53,03%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 19,62% au premier tour, contre 25,52% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Val de Chaise, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Val de Chaise il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Val de Chaise, à 27,26%, soit 148 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 20,81% et Yannick Jadot à 15,47%.

11:45 - Val de Chaise : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Val de Chaise, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 390 habitants répartis dans 688 logements, ce village présente une densité de 87 habitants/km². Avec 102 entreprises, Val de Chaise se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,38 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 40,49% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,95% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 384,02 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Val de Chaise incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Abstention aux européennes à Val de Chaise : un aperçu détaillé Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. En 2019, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 45,18% des inscrits sur les listes électorales de Val de Chaise (Haute-Savoie), à comparer avec une abstention de 53,17% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Val de Chaise À Val de Chaise, le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,94% au premier tour. Au second tour, 56,19% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 19,49% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 20,67% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.