En direct

19:29 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Val de Louyre et Caudeau pour ces élections européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 17,4% des suffrages dans la localité. Un score à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,33% pour Yannick Jadot, 3,57% pour Fabien Roussel et 2,81% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 9,7% à Val de Louyre et Caudeau, contre 25,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Val de Louyre et Caudeau pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces européennes 2024 au niveau local. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Val de Louyre et Caudeau. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour s'attendre à 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,62%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 26,08% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,21% contre 54,79%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,18% au premier tour, contre 28,53% pour le binôme Divers centre. Il en ira de même au second tour, qui verra également le binôme Divers centre finir gagnant.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Val de Louyre et Caudeau Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau l'avait emporté à Val de Louyre et Caudeau lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 25,22%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 21,19% des voix.

11:45 - Comprendre l'électorat de Val de Louyre et Caudeau : un regard sur la démographie locale Les données démographiques et socio-économiques de Val de Louyre et Caudeau mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 50 hab par km² et un taux de chômage de 8,17%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (41,09%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 657 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,75% et d'une population étrangère de 15,49% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 34,54%, comme à Val de Louyre et Caudeau, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Val de Louyre et Caudeau ? L'étude des résultats des dernières consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, 713 inscrits sur les listes électorales de Val de Louyre et Caudeau avaient pris part au scrutin (soit 58,97%), contre une participation de 56,78% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Abstention à Val de Louyre et Caudeau : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Val de Louyre et Caudeau, l'un des critères déterminants de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,13% au premier tour et seulement 54,91% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Val de Louyre et Caudeau ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 80,56% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 82,27% au premier tour, c'est-à-dire 942 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.