Résultat des européennes à Val-de-Saâne : l'élection 2024 en direct

On note que Val-de-Saâne compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 42,2% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 38,13% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes

Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un très gros score pour le RN à Val-de-Saâne. Le parti avait fini en tête dans la localité avec 39,63% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 59,77% au 2e. Le Parti passait devant les prétendants étiquetés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 24,44% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (20,37%) au premier tour et encore La République en Marche avec 40,23% au second sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même récolté un meilleur résultat aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 38,13% au premier tour et 58% au deuxième dans la ville.