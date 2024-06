Résultat des européennes à Val-de-Scie : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Val-de-Scie, à 32,01%, soit 322 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 17,5% et François-Xavier Bellamy à 10,54%.

11:45 - Val-de-Scie : démographie et socio-économie impactent les européennes La structure démographique et socio-économique de Val-de-Scie façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Le taux de chômage à 13,25% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 166 hab/km² et 44,71% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Un salaire moyen mensuel net de 2143,98 €/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 976 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,78%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,6%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Val-de-Scie mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 42,0% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières élections européennes à Val-de-Scie Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 1 074 inscrits sur les listes électorales à Val-de-Scie, 39,01% étaient restés chez eux, contre une abstention de 53,39% lors des européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les européennes commencent à Val-de-Scie : la participation en question À Val-de-Scie, l'une des clés du scrutin européen sera indéniablement la participation. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Val-de-Scie . Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 777 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,91% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 80,35% au second tour, ce qui représentait 1 427 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.