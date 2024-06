Résultat des européennes à Val-de-Virieu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Val-de-Virieu à la loupe à gauche En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 19,16% à Val-de-Virieu, contre 6,13% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa percée lors des législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Val-de-Virieu, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,91% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Val-de-Virieu ? La liste de Jordan Bardella pourrait se situer à 30% à Val-de-Virieu si la situation anticipée par les intentions de vote au niveau national se confirme localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est facile, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La numéro 1 du Rassemblement national rassemblait 28,45% au 1er round contre 24,01% pour Emmanuel Macron et 21,01% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49% contre 51%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 22,33% des votes sur place, contre 26,91% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 60,41%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Val-de-Virieu Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Val-de-Virieu, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 23,56% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,16% et Yannick Jadot à 15,13%. C'étaient alors 123 électeurs qui l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Les enjeux locaux de Val-de-Virieu : tour d'horizon démographique Les données démographiques et socio-économiques de Val-de-Virieu mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,86%. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (19,72%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 527 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,04%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,04%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Val-de-Virieu mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,82% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - À Val-de-Virieu, quelle abstention aux précédentes européennes ? Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 46,67% des votants de Val-de-Virieu (Isère), à comparer avec un taux d'abstention de 60,6% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Val-de-Virieu, 61,92% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes sont lancées à Val-de-Virieu : scrutin en cours Le taux d'abstention constituera sans nul doute un critère important du scrutin européen 2024 à Val-de-Virieu. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 092 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,62% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 26,83% au second tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.