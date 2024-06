Résultat des européennes à Val en Vignes : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Val en Vignes ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection européenne. Les sondeurs dessinent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières européennes. Logiquement, cette dynamique devrait le pousser à 42% à Val en Vignes, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus hâtives.

15:02 - Tendance favorable au RN à Val en Vignes ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un joli score pour le Rassemblement national à Val en Vignes. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la ville avec 29,31% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme La République en Marche sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,17% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,53% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,13%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 53,02%, devant Emmanuel Macron à 46,98%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Val en Vignes il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Val en Vignes, avec 32,71%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 21,91% et François-Xavier Bellamy à 10,64%.

11:45 - Val en Vignes : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Val en Vignes, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 13,4% d'agriculteurs pour 2 027 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 95 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 20,64 % des résidents sont des enfants, et 28,5 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 38,01% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,19%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 22 312 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Val en Vignes s'inscrit dans l'histoire de l'Europe.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Val en Vignes : un aperçu détaillé Au fil des derniers scrutins européens, les 2 148 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 50,6% des personnes en capacité de participer à une élection à Val en Vignes avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 58,62% en 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Sur le plan national, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Val en Vignes, 72,54% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Val en Vignes À Val en Vignes, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des Français pourraient potentiellement impacter le taux de participation à Val en Vignes. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 76,72% au sein de la localité, contre un taux de participation de 76,8% au premier tour, ce qui représentait 1 142 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.