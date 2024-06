En direct

19:12 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait glané 3,86% à Valdallière, contre 18,95% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Valdallière, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,3% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Valdallière ? Si au niveau national, les sondages dessinent une progression du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 43% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a en fait pris que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Valdallière ? Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un très gros score pour le RN à Valdallière. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 28,19% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme La République en Marche (Valdallière ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,18% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,01% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,3%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 54,24%, devant Emmanuel Macron à 45,76%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières européennes à Valdallière Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Valdallière, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, l'avait emporté, avec 33,17% des votes contre Nathalie Loiseau à 18,95% et Yannick Jadot à 8,06%.

11:45 - Les données démographiques de Valdallière révèlent les tendances électorales Dans les rues de Valdallière, les élections sont en cours. Avec ses 5 699 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 231 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (74,41 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 39,39% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 46,64% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 798,63 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Valdallière écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Valdallière : les tendances Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 50,26% des inscrits sur les listes électorales de Valdallière (Calvados) s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 42,26% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, la participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Valdallière : la participation au cœur des préoccupations À Valdallière, l'un des facteurs déterminants des européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,74% des électeurs de l'agglomération. Le taux de participation était de 78,05% au second tour, c'est-à-dire 3 381 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles pourrait pousser les habitants de Valdallière à s'intéresser plus fortement de l'élection.