Résultat des européennes à Valence-d'Albigeois : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat aux européennes de Valence-d'Albigeois pour la liste Rassemblement national ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Valence-d'Albigeois semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la commune. Confirmation à venir ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Le résultat du scrutin le plus récent apparait comme un élément précieux au moment du rendez-vous politique du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un très gros résultat pour le RN à Valence-d'Albigeois. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 24,30% au premier tour et surtout 60,70% au deuxième, lui assurant la meilleure place du paysage municipal (Valence-d'Albigeois ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 26,26% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,82% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,2%. Avec 49,05% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,95%.

12:45 - 31,03% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Valence-d'Albigeois Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque à Valence-d'Albigeois, avec 31,03% des votes exprimés, soit 153 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,24% elle-même suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 11,36%.

11:45 - Valence-d'Albigeois : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Valence-d'Albigeois, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 11,9% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Avec 36,21% de population active et une densité de population de 64 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (73,91%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 483 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,32%) et le nombre de résidences HLM (1,14% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Valence-d'Albigeois mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,23% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - À Valence-d'Albigeois, quelle participation aux élections européennes ? Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? A l'occasion des européennes de 2019, sur les 531 personnes en âge de voter à Valence-d'Albigeois, 60,89% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 52,66% il y a 10 ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Valence-d'Albigeois À Valence-d'Albigeois, l'une des clés des européennes 2024 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet inciter les citoyens de Valence-d'Albigeois à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 77,95% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 80,57% au premier tour, ce qui représentait 709 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 54,58% au premier tour et seulement 53,45% au second tour.