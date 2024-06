En direct

19:14 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Valence-en-Poitou ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc terminé sur la première marche avec 23,66% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 6,35% à Valence-en-Poitou, contre 18,35% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Valence-en-Poitou pour la liste RN ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé localement pour cette européenne 2024. Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion prédisent une évolution du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 36% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les inscrits de Valence-en-Poitou plutôt pour Le Pen à la présidentielle L'élection présidentielle est incontestablement la principale clé pour juger la tendance locale. Marine Le Pen a surperformé à Valence-en-Poitou lors de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 28,93% dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,84% contre 52,16%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 20,42% des votes sur place, contre 23,66% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 54,62%.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 à Valence-en-Poitou Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait cumulé 26,52% des votes, soit 422 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 18,35% et Yannick Jadot à 12,88%.

11:45 - Démographie et politique à Valence-en-Poitou, un lien étroit Quelle influence la population de Valence-en-Poitou exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 200 habitants par km² et un taux de chômage de 8,56%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (24,45%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 638 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,33%) et le nombre de résidences HLM (3,86% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Valence-en-Poitou mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,79% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - À Valence-en-Poitou, quelle abstention aux précédentes européennes ? Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, 52,02% des personnes en capacité de voter à Valence-en-Poitou avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 42,76% en 2014.

09:30 - Participation à Valence-en-Poitou : les leçons des précédentes élections L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Valence-en-Poitou. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,75% au premier tour. Au second tour, 44,31% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Valence-en-Poitou ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,35% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 73,65% au deuxième tour, ce qui représentait 2 482 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.