Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait glané 9,2% à Valence, contre 18,67% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Valence, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,94% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Valence, entre les 18,67% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,88% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,12% de LREM au premier tour des législatives…

Au niveau local, le résultat de la liste Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Valence semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la commune.

La commune de Valence s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022. La leader du parti frontiste écrasait le match avec 29,34% au 1er round. Elle elle finissait aussi première au deuxième tour avec 50,49%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grattant 28,05% des voix sur place, contre 30,20% pour le binôme Parti radical de gauche. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 54,88%, contre 45,12% pour le binôme LREM.

À Valence, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. Le taux de chômage à 18,42% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 36,13% de population active et une densité de population de 392 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 1933,47 euros/mois peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,06% et d'une population immigrée de 11,87% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Valence mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,98% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.