En direct

19:27 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Vallon-en-Sully convoité à gauche La Nouvelle union populaire et sociale étant déjà morte, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,9% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 6,78% à Vallon-en-Sully, contre 18,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Vallon-en-Sully, une liste RN favorite ? Le résultat obtenu par la liste Bardella sera la clé du scrutin pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale, comme au niveau national. Les sondages prévoient un RN à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'approcher de 39% à Vallon-en-Sully, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Vallon-en-Sully Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un excellent résultat pour le RN à Vallon-en-Sully. Ce dernier s'était placé en tête dans la commune avec 22,62% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 52,56% au second (Vallon-en-Sully n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,87% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,43%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,99%, devant Emmanuel Macron à 48,01%.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin cumulait 29,52% des votes, soit 209 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 18,22% et François-Xavier Bellamy à 10,31%.

11:45 - Dynamique électorale à Vallon-en-Sully : une analyse socio-démographique La composition démographique et socio-économique de Vallon-en-Sully façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,9% et une densité de population de 42 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (70,16%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 631 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,64%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,58%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Vallon-en-Sully mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 40,13% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Vallon-en-Sully : les enseignements Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Au moment des élections européennes de 2019, 38,37% des personnes en capacité de voter à Vallon-en-Sully avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 50,04% pour les européennes de 2014. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Vallon-en-Sully : l'abstention au cœur des préoccupations À Vallon-en-Sully, le taux d'abstention sera incontestablement un facteur déterminant de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,64% au premier tour. Au second tour, 51,32% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 75,26% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 75,38% au deuxième tour, ce qui représentait 937 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.