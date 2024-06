15:02 - Avantage RN à Valserhône ?

Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,69% contre 27,35% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,99% contre 55,01%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,09% au premier tour, contre 27,29% pour le binôme Nupes. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui cumulera le plus de voix, avec 52,99% sur l'unique circonscription couvrant la commune.