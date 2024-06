Résultat des européennes à Varennes-Changy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Varennes-Changy, que vont trancher les supporters de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 15,65% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 3,41% à Varennes-Changy, contre 13,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 13,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,7% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,17% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - À Varennes-Changy, une liste RN favorite ? La liste Bardella pourrait se situer à 50% à Varennes-Changy si la tendance prédite par les sondages au niveau de la France se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? La projection est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Avantage Rassemblement à Varennes-Changy ? Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un très gros score pour le RN à Varennes-Changy. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la commune avec 40,86% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Ensemble ! Sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 43,26% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,35%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 60,48%, devant Emmanuel Macron à 39,52%.

12:45 - 39,61% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Varennes-Changy Regarder en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait attiré 39,61% des votes, soit 244 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 13,8% et François-Xavier Bellamy à 10,71%.

11:45 - Varennes-Changy : élections européennes et dynamiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Varennes-Changy comme partout. Avec une population de 1 484 habitants répartis dans 907 logements, cette ville présente une densité de 50 habitants par km². L'existence de 93 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 18,1 % des résidents sont des enfants, et 9,58 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 35,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,33% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 650,32 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, Varennes-Changy incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Varennes-Changy : ce qu'il faut retenir Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 59,06% des électeurs de Varennes-Changy s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 51,3% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Varennes-Changy : la participation au cœur des préoccupations Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des critères essentiels de ces européennes 2024 à Varennes-Changy. Le conflit armé israélo-palestinien est notamment en mesure de pousser les électeurs de Varennes-Changy (45290) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 180 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,8% étaient restés chez eux. L'abstention était de 22,44% au second tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,6% au premier tour et seulement 52,92% au second tour.