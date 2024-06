En direct

19:16 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Varennes-sur-Allier, qui va profiter du score de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 4,15% à Varennes-sur-Allier, contre 17,59% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les études sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Varennes-sur-Allier, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,55% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Varennes-sur-Allier, entre les 17,59% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,93% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,18% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Varennes-sur-Allier La liste Bardella devrait s'approcher de 40% à Varennes-sur-Allier si la situation prédite par les études sondagières à l'échelle de la France s'applique localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est assez risquée, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Pourquoi le RN a une petite avance Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste du pays à Varennes-sur-Allier au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 33,64% des suffrages dès le premier round. Au deuxième tour de l'élection, c'est également la cheffe de file du parti frontiste qui se plaçait en tête avec 52,4%, devant Emmanuel Macron à 47,6%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 22,02% des suffrages sur place, contre 31,69% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 51,26%.

12:45 - À Varennes-sur-Allier, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait dominé les européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait convaincu 29,88% des voix, face à Nathalie Loiseau à 17,59% et François-Xavier Bellamy à 11,75%.

11:45 - Varennes-sur-Allier : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la ville de Varennes-sur-Allier, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 12,96% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 34,02% ont 60 ans et plus. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1923,78 € par mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,56% et d'une population étrangère de 8,87% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Varennes-sur-Allier mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 42,08% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Varennes-sur-Allier Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Pendant les dernières élections européennes, 52,69% des personnes aptes à participer à une élection à Varennes-sur-Allier s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 45,79% en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Varennes-sur-Allier Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Varennes-sur-Allier ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 658 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 28,22% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 28,56% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,24% au premier tour. Au deuxième tour, 55,89% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Varennes-sur-Allier pour les élections européennes ? Les jeunes générations manifestent généralement une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?