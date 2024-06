En direct

19:26 - Les suffrages de la Nupes très suivis En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait obtenu 19,03% à Venoy, contre 4,26% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Venoy, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,55% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Venoy pour le RN de Jordan Bardella ? En analysant rapidement la progression du RN pronostiquée par les instituts de sondages au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier a toutes les chances de se situer à environ 38% à Venoy. Un chiffre qui semble logique compte tenu des suffrages déjà gagnés par la formation politique sur place ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours monter.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Venoy ? Se retourner sur le scrutin le plus récent semble plutôt sensé au moment d'une autre élection. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un excellent résultat pour le RN à Venoy. Le parti s'était placé en tête dans la ville avec 29,46% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 57,35% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,92% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,03%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 50,57%, devant Emmanuel Macron à 49,43%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Venoy en 2019 ? Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque à Venoy, avec 28,31% des bulletins, soit 186 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 19,03% elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 13,24%.

11:45 - Dynamique électorale à Venoy : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Venoy, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 808 logements pour 1 747 habitants, la densité de la commune est de 78 habitants/km². Avec 64 entreprises, Venoy se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 17,71 % des résidents sont des enfants, et 28,63 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 32,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 41,82% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 155,85 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Venoy affirme l'attachement des habitants aux valeurs de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Venoy : les chiffres clés Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Au moment des européennes 2019, 47,33% des inscrits sur les listes électorales de Venoy avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 54,35% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Venoy L'un des critères principaux du scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation à Venoy. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,22% au premier tour. Au deuxième tour, 52,04% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Venoy pour les européennes ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,06% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,26% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.