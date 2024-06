En direct

19:21 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 10,58% à Ventiseri, contre 1,16% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Ventiseri. On trouvait un ticket Rassemblement National en pôle position au premier tour, avec 36,87% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Ventiseri avant les européennes ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté pour ces européennes 2024, à l'échelle locale. On note que Ventiseri fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 43,64% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 42,58% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Ventiseri penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un excellent démarrage pour le RN à Ventiseri. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la ville avec 36,87% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Régionaliste sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,58% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 15,19% et Éric Zemmour troisième avec 13,43%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 68,54%, devant Emmanuel Macron à 31,46%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections européennes 2019 à Ventiseri Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 264 électeurs de Ventiseri avaient préféré la liste du RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella attirait 43,64% des voix contre Yannick Jadot à 16,69% et Nathalie Loiseau à 10,58%.

11:45 - Ventiseri : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Ventiseri, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 2 556 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 202 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 36 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,9 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 29,57% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 42,98% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 830,91 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Ventiseri, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Ventiseri : les chiffres clés Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des précédents scrutins européens. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, sur les 616 personnes en âge de voter à Ventiseri, 65,7% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 62,41% pour les européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Ventiseri, 56,3% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Ventiseri ? À Ventiseri, l'une des grandes inconnues de ces européennes sera l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 36,95% au premier tour. Au deuxième tour, 40,31% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 822 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 64,11% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 64,56% au second tour, ce qui représentait 1 177 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.