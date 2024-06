Résultat des européennes à Vermenton : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Qui vont choisir les électeurs de la droite à Vermenton ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera très commenté pour ces élections des députés européens 2024, localement. Les sondages d'intentions de vote dessinent un Jordan Bardella à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score de 2019. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 36% à Vermenton, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Résultat favorable au RN à Vermenton ? Marine Le Pen s'était illustrée à Vermenton pendant l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 28,55% dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,65% contre 50,35%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 22,97% des votes sur place, contre 30,74% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (54,71%).

12:45 - En 2019, un scrutin plein d'enseignements Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement glanait 26,38% des votes, soit 148 voix, face à Nathalie Loiseau à 19,07% et Yannick Jadot à 11,05%.

11:45 - Démographie et politique à Vermenton, un lien étroit Quel impact auront les habitants de Vermenton sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 52 habitants par km² et un taux de chômage de 14,73%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (51,57%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 569 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (19,39%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,78%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 18,0%, comme à Vermenton, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Européennes précédentes à Vermenton : retour sur la participation électorale L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2019, pendant les européennes, sur les 588 personnes en âge de voter à Vermenton, 44,42% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 51,42% pour les élections européennes de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Vermenton : l'abstention en question L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Vermenton. Les jeunes manifestent souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 21,87% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24,88% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.