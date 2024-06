Résultat des européennes à Vernioz : l'élection 2024 en direct

L'autre question de ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,51% des suffrages dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 5,94% à Vernioz, contre 20,08% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

Le nombre de votes du Rassemblement national va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections 2024. La liste Rassemblement national devrait atteindre près de 40% à Vernioz si la situation prévue par les instituts de sondages au niveau national se confirme localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ un tiers des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

La présidentielle avait servi un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle s'imposait avec 32,09% au 1er round contre 25,34% pour Emmanuel Macron et 13,29% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au 2e tour, c'est aussi elle qui l'emportait avec 53,66%, devant Emmanuel Macron à 46,34%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 24,45% des voix sur place, contre 26,10% pour le binôme Les Républicains. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 52,78%, contre 47,22% pour le binôme LREM.

09:30 - Participation à Vernioz : que retenir des précédentes élections ?

L'une des clés des européennes 2024 sera l'ampleur de l'abstention à Vernioz. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 80,98% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 85,03% au premier tour, c'est-à-dire 903 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,79% au premier tour et seulement 50,05% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Vernioz pour les européennes ? La guerre entre Israël et la Palestine et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Vernioz (38150).